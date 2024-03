Michele Di Gregorio è uno dei nomi accostati all’Inter e il figlio di Adriano Galliani parla del futuro del portiere del Monza

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, è uno dei nomi accostati al calciomercato Inter come vice Sommer per la prossima stagione. Il figlio di Adriano Galliani, Gianluca, ha parlato così dell’estremo difensore biancorosso a Tv Play.

PAROLE – «Di Gregorio ha un contratto lungo. Se qualcuno vorrà portarlo via dal Monza ci sarà da impegnarsi. E’ tra i migliori portieri d’Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare il Monza, che è una squadra che ragiona in maniera diversa e vuole cercare di vincere più partite possibile per poi capire cosa fare a fine stagione»

