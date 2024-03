Dia Inter, scoppia un nuovo caso alla Salernitana! Le parole di Fabio Liverani su quanto accaduto contro l’Udinese

Da tempo tra gli obiettivi del calciomercato Inter per l’attacco c’è anche Boulaye Dia. Una stagione a dir poco tormentata per il senegalese con la Salernitana, con cui è ormai ai ferri corti da tempo. Oggi la goccia che fa traboccare il vaso: il calciatore si è rifiutato di subentrare a gara in corso contro l’Udinese, facendo andare su tutte le furie il tecnico Fabio Liverani, il quale in conferenza stampa ha spiegato l’accaduto.

LIVERANI – «Non ha voluto entrare alla fine. Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Fuori rosa Non credo che sia la parola giusta, ma è uno su cui non posso contare».

