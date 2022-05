Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi spiega che l’impegno da parte della sua squadra domenica contro il Milan non mancherà.

Alessio Dionisi ha parlato nuovamente della gara decisiva per lo Scudetto Sassuolo-Milan. “Non si poteva desiderare niente di meglio che finire il campionato contro una squadra importante che si giocherà tanto”.

“Noi la affronteremo nel modo migliore possibile, con entusiasmo perché sarà una partita difficile ma vorremmo finire in maniera positiva. La vittoria a San Siro contro l’Inter insegna niente, sono passati tanti mesi, è preistoria. Non importa ciò che abbiamo fatto in passato, speriamo di far ricordare ciò che faremo domenica. Può accadere una sorta di nuovo 5 maggio ma questa volta a favore dei nerazzurri? Parlo solo del Sassuolo, non facciamo favori ad altri“.

