Arrivano finalmente delle dichiarazioni ufficiali sul fronte Milan-Investicorp: un dirigente del fondo parla senza esporsi di una possibile trattativa.

Rishi Kapoor, dirigente del fondo Investicorp che starebbe trattando per acquistare il Milan, al quotidiano arabo Gulf News parla così della negoziazione. “In questa fase non è possibile commentare. Ma è un dato di fatto che Investcorp non ha avuto alcuna esposizione diretta alle franchigie sportive da nessuna parte”.

“Quello che abbiamo è un investimento nella United Talent Agency negli Stati Uniti, che oltre a intrattenitori e artisti rappresenta e lavora a stretto contatto con personalità sportive“. SportMediaset interpreta queste frasi come una mezza ammissione, qualcosa come “il fondo non ha mai trattato altre società sportive tranne il Milan“.

