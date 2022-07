Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi parla della situazione di mercato del suo club ed elogia i suoi attaccanti titolari.

Sky Sport ha intervistato Alessio Dionisi che ammette di star già trovando le contromisure all’eventuale cessione di Scamacca. “Scamacca fa parte della rosa, sappiamo tutti che potrebbe uscire. Per lui e Frattesi sappiamo che qualcosa potrebbe cambiare a breve termine, o anche no. Lavoriamo in funzione anche di questo. Gianluca è un attaccante con la A maiuscola, deve migliorare ma ha margini, qualità riconoscibili, tiro in porta come pochi, tecnica nonostante la statura“.

IM_Berardi_Domenico_2

“Ha dimostrato di voler migliorarsi, a fine stagione sembrava un altro giocatore rispetto all’inizio Se sto provando Raspadori centravanti? Sì, stiamo provando anche questo. Giacomo ha altre caratteristiche ma è uno dei più completi della squadra, ha entrambi i piedi, potrebbe sostituire ma anche giocare insieme a Scamacca. Domenico Berardi è il top player di questa squadra, un giocatore da solo non vince, ma da noi fa la differenza, lo dimostra ogni giorno. È un giocatore bravo e come tutti è chiacchierato, convive con questo da anni, vediamo cosa succede, con lui e con tutti i giocatori della rosa”.

