Djalo Inter, ecco in quale club i nerazzurri volevano girarlo in prestito: il RETROSCENA sull’ultimo tentativo fatto a gennaio

Arriva un retroscena sul tentativo fatto dall’Inter per acquistare Tiago Djalo dal Lille già in questa sessione di gennaio. I nerazzurri, una volta che la Juve li ha superati nella corsa al portoghese per gennaio, avevano provato un ultimo assalto.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, era stato offerto al calciatore un prestito per metà stagione al Genoa. Decisiva la volontà del giocatore che ha preferito giocarsi fin da subito le proprie carte in bianconero, convinto del fatto che lì avrebbe potuto avere meno concorrenza rispetto che in nerazzurro per l’anno successivo.

