Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma descrive le idee del nuovo tecnico Galtier.

Gigio Donnarumma ribadisce il suo amore per il Paris Saint Germain in un’intervista a Sky Sport. “Al PSG mi sento davvero a casa, sto molto bene. Il club è un qualcosa di incredibile, non riesco a spiegare. È una famiglia per me, sono felice di stare qui, mi auguro di rimanere più a lungo possibile e di fare la storia di questa squadra“.

Gianluigi Donnarumma

“Lavoriamo davvero bene con il mister, siamo molto tutti contenti del nuovo staff. A Galtier piace il pressing alto e io devo coprire in modo corretto lo spazio. Ho già lavorato in precedenza su questo, dunque non ho molti problemi. Stiamo lavorando assieme con la difesa per stare ben amalgamati tutti insieme. E provare, quando perdiamo palla, a recuperarla il più in fretta possibile. Ora giochiamo con la difesa a 3 però per noi non cambia molto, serve solamente mettere a posto un po’ di cose, ma già stiamo messi bene. Andiamo avanti così“.

