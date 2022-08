Il Napoli ha battuto 3-1 il Girona in amichevole nella giornata di ieri e Spalletti ha commentato così la gara.

Luciano Spalletti al termine dell’ultima amichevole disputata ha elogiato alcuni suoi giocatori. “Siamo partiti forte e, di questo, sono molto contento. Pressando alto, però, talvolta ci siamo allungati ed esposti ai contropiede: è qui che bisogna migliorare, nel prendere la decisione più giusta a seconda delle circostanze”.

Alex Meret

“Non mi piace prendere gol, avere una difesa solida garantisce sicurezza e solidità: detto questo, se nelle precedenti partite l’abbiamo subita un po’ ingenuamente, questa volta la loro rete è stata di qualità. In generale, ci manca ancora un po’ di fiato e, per il 15 agosto, saremo pronti. Meret? Ha fatto un paio di ottimi interventi e tengo a sottolinearlo, anche perché ho sentito qualche commento ingeneroso sul suo conto, ultimamente. In ogni caso, come l’anno scorso, sarà affiancato da un altro portiere di livello. Vedremo cosa ci dirà il mercato. Kvaratskhelia? I suoi numeri, ormai, li conosciamo tutti. Fa piacere che, ora, tutti se ne siano accorti“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG