Radu Dragusin, difensore finito anche nel mirino dell’Inter, potrebbe presto approdare in una big: anche l’Inter sulle sue tracce

Florin Manea, procuratore di Radu Dragusin, accostato anche al calciomercato Inter, ha parlato a TV Play del futuro del difensore del Genoa:

OBIETTIVI – «Radu arriverà in un top club, perché ho visto come lavora. Per lui la Juventus è stata fondamentale: ha potuto lavorare con gente del livello di Bonucci e Chiellini, e da loro ha imparato moltissimo. Alberto Gilardino e un po’ anche Blessin gli hanno dato molta fiducia. Nella Sampdoria commetteva ancora alcuni errori e ha lavorato tantissimo per riuscire a migliorare»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Dragusin, l’agente annuncia: «Arriverà in un top club» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG