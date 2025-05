Il dolore è talmente forte da obbligarlo al ritiro: la decisione è presa, è una vera e propria batosta per Sinner.

Jannik Sinner è stato protagonista di un ottimo cammino agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Il primo torneo giocato dal numero 1 al mondo dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol si è concluso in finale, dove Sinner ha alzato bandiera bianca contro Carlos Alcaraz. Il 22enne di Murcia è oggi il migliore sulla terra battuta e lo ha confermato anche al Foro Italico.

Jannik ha però giocato un grande primo set, sprecando due set point che avrebbero potuto indirizzare il match dalla sua parte. Poi nella seconda frazione è subentrata un po’ di fatica a causa di una condizione fisica non ancora eccellente, caratterizzata anche dalle vesciche ai piedi che il 23enne di San Candido si è portato dietro nel corso del torneo capitolino.

La paura dei ‘Carota Boys’ era che questo problema fisico potesse inficiare anche nel rendimento di Sinner al Roland Garros. Proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha effettivamente gettato nello sconforto Jannik e tutti i suoi fan: il dolore è troppo forte, pertanto il forfait è inevitabile.

Dramma Sinner: mazzata per Jannik, non può proseguire

Il dramma non riguarda però il campione altoatesino, che per fortuna sarà regolarmente in campo a Parigi, ma uno dei suoi più grandi amici nel mondo dello sport. Giulio Ciccone è stato infatti costretto a ritirarsi dal Giro d’Italia 2025. La caduta avvenuta sabato 24 maggio, che ha coinvolto quasi tutti gli uomini di classifica, ha provocato conseguenze serie per il ciclista italiano.

Ciccone è giunto sul traguardo con 16 minuti di ritardo dal vincitore di tappa, oltretutto con un vistoso gonfiore a ginocchio e gamba. Le indagini eseguite sabato sera hanno fatto emergere un quadro che ha reso impossibile per Ciccone proseguire la propria avventura al Giro. “Gli esami hanno confermato un importante ematoma al muscolo vasto laterale del quadricipite destro, oltre a una piccola lesione della fascia muscolare – ha fatto sapere la sua squadra, la Lidt-Trek – Le sue condizioni non gli permetteranno di proseguire il Giro d’Italia“.

Il 30enne di Chieti non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico ma si rende necessario un periodo di riposo di circa due settimane. “Ho capito subito che era qualcosa di serio perché il dolore era troppo forte – le parole di Ciccone riportate anche dalla Gazzetta dello Sport – Fa male lasciare il Giro così, soprattutto con le salite che ancora ci aspettavano, il grande spirito che c’era nel team e la buona posizione che avevo in classifica generale“.