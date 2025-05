Terremoto in casa Inter: l’ipotesi che Inzaghi possa lasciare il club nerazzurro si fa sempre più concreta, Marotta si muove per il sostituto

È vicino l’ultimo atto stagionale dell’Inter. La finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma tra pochissimi giorni, esattamente il 31 maggio a Monaco di Baviera, sarà determinante per il futuro del club meneghino. La perdita dello Scudetto contro il Napoli ha lasciato una delusione pesante nell’ambiente nerazzurro, che al momento si aggrappa all’ultima impresa della stagione nella più blasonata competizione europea.

Il destino dell’Inter potrebbe cambiare radicalmente dopo l’attesissima finale. Diversi punti interrogativi sorgono in chiave tecnico. Alla guida dell’Inter da quasi quattro anni sembrerebbe che il destino di Simone Inzaghi sia già segnato. Ora l’obiettivo della squadra e dello stesso Inzaghi è tenere la mente sgombra per concentrare tutte le energie nella decisiva sfida contro i parigini.

L’ambizione più alta a cui è chiamata l’Inter è vincere la prestigiosa competizione, che manca da 15 anni, dai tempi del celebre Triplete conquistato con Mourinho nel 2010. Dopo l’agognato match la dirigenza nerazzurra inizierà a fare i conti e i bilanci con la stagione appena terminata, misurandosi anche con la questione del tecnico, situazione che resta tutt’altro che definita.

Inter, svolta improvvisa: arriva il sì di Simone Inzaghi all’Al-Hilal

Nonostante le recenti dichiarazioni di Marotta nel pre partita di Como-Inter lascino poco spazio all’immaginazione, le prospettive sul futuro di Simone Inzaghi restano ancora poco chiare. Così il Presidente nerazzurro ai microfoni di Dazn: “Inzaghi non è in scadenza, c’è ancora un anno. Abbiamo un rapporto di grande simbiosi. Credo sia l’artefice principale di questo ciclo. Da parte nostra c’è la voglia di proseguire e non credo ci siano campanelli che suonano dall’altra parte”.

Cominciano a suonare le sirene provenienti direttamente dall’Arabia Saudita riguardo al destino di Simone Inzaghi, la cui avventura all’Inter potrebbe terminare addirittura a Monaco di Baviera. Secondo quanto riportato dall’emittente araba SSC, il tecnico nerazzurro avrebbe dato il via libera per chiudere l’accordo con l’Al-Hilal, che dovrebbe essere ufficializzato subito dopo la finale di Champions League.

Nei giorni scorsi si sono svolti intensi colloqui a Milano tra i dirigenti del club saudita e i rappresentanti dell’allenatore. L’intesa, la cui documentazione legale sarebbe attualmente in fase di revisione, potrebbe sancire l’addio di Inzaghi all’Inter nonostante il contratto in vigore fino al 2026.

L’offerta economica proposta dall’Al-Hilal sarebbe di circa 25 milioni di euro all’anno, e sempre secondo la tv araba, il tecnico italiano potrebbe essere già sulla panchina della squadra saudita in occasione del Mondiale, con un annuncio ufficiale previsto subito dopo la finale contro il PSG.

Un’indiscrezione clamorosa che lascia interdetti gli stessi tifosi che ora si domandano chi l’anno prossimo siederà sulla panchina nerazzurra. Uno dei primi nomi a circolare è quello di Massimiliano Allegri, che l’Inter potrebbe soffiare al Napoli, ancora in dubbio se proseguire con Antonio Conte anche la prossima stagione.