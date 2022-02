Il laterale olandese Denzel Dumfries ha raccontato curiosità sugli albori della sua carriera fino ad arrivare ad oggi.

L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato della sua carriera al sito ufficiale della UEFA. “Sapevo che sarei diventato un calciatore, ne ero convinto. E volevo giocare per la Nazionale olandese. Quando ero a Barendrecht ho inviato un messaggio alla Federazione per chiedere se ci fosse la possibilità di fare il passaggio tra gli Orange e siccome non avevo ancora giocato partite internazionali potevo giocare per l’Olanda. Al PSV Eindhoven sapevo che potevo diventare un giocatore internazionale, era uno step logico, nonostante non abbia vinto nulla lì”.

“Sono molto migliorato, ho debuttato in CL e in Nazionale e sono migliorato a livello personale. Quando ho capito che l’Inter era davvero interessata a me ho capito che era il club nel qual volevo giocare. Abbiamo una grande squadra, giochiamo in modo fantastico, ci divertiamo anche molto. Siamo concentrati nel vincere, siamo sulla strada giusta e credo che continueremo a rimanere su questa strada“.

