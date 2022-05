Dopo tanti anni scade l’accordo con la Fifa per il nome del gioco, dal 2023 si chiamerà EA Sports FC, ecco il comunicato.

I ricordi, il presente e il futuro, nel famoso gioco da tuti chiamato “Fifa” non sarà più così. L’accordo della FIFA con EA Sports è finito. Il nuovo nome dal 2023 del gioco sarà EA Sports FC.

Questa la note ufficiale della EA Sports: “Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato che nel 2023 i suoi giochi di calcio di fama mondiale proseguiranno sotto un nuovo marchio: EA SPORTS FC™. Questa mossa consentirà a EA di offrire la più grande esperienza sportiva interattiva al mondo per la sua sempre più numerosa comunità in collaborazione con più di 300 partner nel mondo del calcio.”

IM_pallone_serie_A_2020

Continua il comunicato: “EA SPORTS FC™ porta la forza di oltre 300 partner con licenza individuale, dando ai giocatori l’accesso a più 19.000 atleti attraverso 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo.“

Conclude in questa maniera la nota: “Attraverso EA SPORTS FC™, EA aumenterà ulteriormente la portata e la potenza del suo portafoglio di licenze di calcio mantenendo ed espandendo il contenuto di calcio su licenza, scalando nuove esperienze e aumentando l’accesso attraverso più piattaforme. EA si fonderà su un principio di inclusività e innoverà aree inedite legate al calcio femminile e a quello di base per la comunità globale“. Insomma addio alla famosa frase di ogni giocatore “Facciamo una partita a Fifa?”.

