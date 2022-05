Il tecnico della Juventus parla in vista del match contro l’Inter nella finale di Coppa Italia, queste le parole.

L’allenatore della Juventus, Max Allegri parla della sfida in finale di Coppa Italia contro l’Inter, queste le parole: “Dybala gioca” e poi aggiunge riguardante i dubbi di formazione: “Qualcuno ne ho. Domani mattino o pomeriggio devo dirglielo, se no dicono chi va in campo? Chiellini gioca, Perin anche. Gli altri vediamo.”

Massimiliano Allegri

Se la Coppa Italia salva la stagione in caso di vittoria: “La squadra ha iniziato male, abbiamo fatto una rincorsa. Abbiamo raggiunto un risultato importante perché giocare la Champions tutti gli anni è importante. Non siamo riusciti a vincerla, ma una volta finita la stagione ci metteremo lì per andare a migliorare le cose a 360 gradi e ripartire. La valutazioni della stagione è semplice: se domani vinciamo va bene però la Coppa Italia, se perdiamo la stagione è disastrata. Noi facciamo altre valutazioni. L’anno prossimo partiremo dai blocchi con l’obiettivo di vincere le competizioni a cui parteciperemo.” Conclude così il tecnico bianconero.

