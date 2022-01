Ecco dove Inzaghi ha fatto meglio di Conte

L’Inter più “europea” di Simone Inzaghi sta piacendo un po’ a tutti e ha persino battuto nei numeri un grande del recente passato. Arriveranno anche ad Antonio Conte i numeri e le notizie di questa Inter protagonista in campionato e Champions League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono evidenti e numerosi i meriti del nuovo allenatore, capace di portare a un livello successivo una macchina già vincente.

A partire dal possesso palla, fino ai tiri in porta. I punti conquistati sono 3 in più e i gol subiti 11 in meno della passata stagione. La differenza, per citare soltanto un elemento, è quella qualificazione agli ottavi di Champions che vale moltissimo. L’Inter che sarebbe poi laureata Campione d’Italia, di questi tempi, si leccava le ferite; la banda di Inzaghi guarda invece con coraggio e ottimismo al doppio confronto europeo con il Liverpool. Una doppia sfida proibitiva ma non impossibile per questa Inter che supera record entro i confini nazionali.

di Riccardo Amato