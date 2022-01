Gravina: “Ci sono troppi stranieri in Serie A, lavoro per invertire la tendenza”

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna ha parlato dei problemi del calcio italiano. “Il Covid ha acuito criticità strutturali. Negli studi annuali sullo stato di salute del movimento calcistico, la FIGC ha messo più volte in evidenza l’eccessivo indebitamento e la scarsa patrimonializzazione dei nostri club, è giunto il momento di affrontare il problema e lo stiamo facendo con l’adozione di norme ambiziose che progressivamente riporteranno in equilibrio il sistema professionistico”.

Dopo essersi espresso anche su Salernitana, diritti TV a DAZN e nuovo protocollo, Gravina ha lanciato l’allarme sui troppi stranieri presenti in Serie A: “Sicuramente la percentuale non è confortante. Uno dei miei obiettivi di questo quadriennio è iniziare ad invertire la tendenza per i club professionistici, agevolando gli investimenti nei vivai per avere un ritorno in termini di futuri prospetti azzurri e allo stesso tempo un beneficio per i bilanci delle società”.