Zazzaroni: “Serra trattato come l’assassino dello Scudetto, fossi in Rocchi non lo fermerei”

Ivan Zazzaroni torna sui fatti di Milan-Spezia tramite un editoriale sul Corriere dello Sport in cui evidenzia il pessimo trattamento riservato all’arbitro Serra dallo stesso Corriere della Sport e dal Corriere della Sera.

Il direttore di gara dal match di San Siro ha compiuto un errore clamoroso e non poteva essere corretto in nessun modo dal V. A. R. ma il modo in cui è stato crocifisso, secondo il giornalista, è stato veramente eccessivo e figlio della realtà odierna fatta di molte malattie da social. Zazzaroni sostiene anche che il piangere per l’errore commesso non è da arbitro e infine prova a dare un consiglio ai vertici arbitrali suggerendo al designatore arbitrale Rocchi di non fermare il direttore di gara per vedere la sua reazione immediatamente, per misurare la sua personalità.