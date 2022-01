Milan-Spezia, Bergonzi: “Il vantaggio è una norma. Non c’è errore tecnico”

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha dato il suo parere in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla possibilità di ripetizione di Milan-Spezia: “Serra ha fischiato un fallo prima, non c’è errore tecnico in questo episodio. Il vantaggio è una norma, non una regola”.

“Serra ha fischiato il fallo non concedendo il vantaggio. È consentito però Messias ha fatto goal e non è stato corretto non concedere il vantaggio al Milan. Il vantaggio è una norma che si applica a discrezione dell’arbitro: in questo caso era da applicare assolutamente, però, in generale, un arbitro può anche decidere di non applicarla“. Il mondo dei social è letteralmente impazzito dopo l’errore dell’arbitro di ieri sera e la stampa ha cavalcato questa ondata di sdegno. L’errore di interpretazione dell’arbitro Serra ha scatenato i tifosi del Milan e l’Associazione dei Consumatori si è esposta in merito, chiedendo di rigiocare la gara. Il regolamento parla chiaro: per ripetere una partita serve un grave errore tecnico ammesso dallo stesso direttore di gara sul referto. L’arbitro però in questo caso ha commesso un errore di interpretazione perché non ha concesso un vantaggio.