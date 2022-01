Ecco il nuovo sponsor sulla maglia del Barcellona

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo sponsor, considerando che l’accordo con Rakuten sta per scadere. Il colosso giapponese del settore dell’elettronica non rinnoverà l’accordo siglato con i blaugrana nel 2017. Anche Nike sta facendo le sue valutazioni. Secondo quanto riportato da Sport sono già state avviate le trattative con due aziende, una riguarda lo scambio di criptovalute e l’altra è una grande catena. Le cifre che emergono si aggirano attorno ai 60 milioni di euro all’anno.

Cifre astronomiche pensando alla Serie A ma perfettamente in linea con le manie di grandezza di un club come il Barcellona. L’addio di Messi potrebbe essere stato un fattore nella trattativa. Il nuovo accordo potrebbe avere a che fare con le nuove tecnologie digitali. Secondo indiscrezioni, gli ultimi accordi per la sponsorizzazione al centro della maglia da gara, hanno portato più dolori che profitti. Ora il Barça cerca un nuovo partner che possa aiutare il club impelagato in una nuova crisi economica.