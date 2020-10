L’azzurro El Shaarawy positivo al coronavirus, scatta il protocollo Covid

L’azzurro Stephan El Shaarawy è positivo al Coronavirus. Si tratta del primo giocatore della Nazionale italiana ad aver contratto il Covid-19, dopo i sette casi di positività accertati nell’Under 21 che oggi è scesa in campo contro l’Irlanda, per le qualificazioni all’Europeo, in formazione mista (Under 20-Under 21).

La positività di El Shaarawy è stata comunicata dal medico della Nazionale maggiore, professor Andrea Ferretti. Il tampone ha denotato una bassa carica virale e non è ancora escluso che possa trattarsi di un falso positivo. L’attaccante ha fatto anche il test sierologico che è risultato però negativo.

La notizia che El Shaarawy è positivo al Covid arriva alla vigilia del match di Nations League dell’Italia con l’Olanda. Dopo l’esito del tampone è scattato il protocollo Covid per la Nazionale, tutto il gruppo squadra è stato nuovamente testato.

L’attaccante non era stato schierato nella partita di Nations League con la Polonia dell’11 ottobre scorso, ma aveva giocato l’amichevole con la Moldavia (vinta dagli azzurri per 6-0) il 7 ottobre, realizzando una doppietta e rimediando una botta all’occhio che lo aveva costretto a uscire dal campo.

Ora la Nazionale proseguirà ad allenarsi a Bergamo in forma individuale. “L’allenamento sarà svolto secondo protocollo con distanziamento. Non sarà una tradizionale rifinitura” ha detto in conferenza stampa il professore Andrea Ferretti.