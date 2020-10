Alle qualificazioni agli Europei Under 21, l’Italia – scesa in campo con l’Under 20 per sostituire la prima squadra causa Covid – batte l’Irlanda 2-0 portandosi al primo posto del Gruppo 1, a 16 punti, in compagnia della stessa Irlanda, fino a oggi da sola in testa.

Bella prestazione quella degli azzurrini di Alberto Bollini contro degli avversari decisamente in condizione fisica favorevole, come dimostrato fin dalle prime battute. È l’Italia però ad andare vicinissima al gol 36’ con Sottil che manca l’occasione facendosi perdonare però poco dopo, al 43’, quando in area da posizione centrale buca la porta ospite.

Il secondo tempo si apre all’insegna del tentativo di recupero irlandese, provvidenziale l’intervento di Portanova che al 47’ salva quasi sulla linea di porta. L’assalto dell’Irlanda lascia però più spazio al nostro contropiede e il 2-0 definitivo per l’Italia arriva al 62’ quando su assist del solito Sottil, Cutrone infila la porta difesa da Bazunu.

Dopo la positività al Covid rilevata in 7 giocatori nell’Under 21 del commissario tecnico Nicolato, è scesa oggi in campo l’Under 20 a cui si sono aggregati i rinforzi Tonali, Cutrone, Sottil e Ricci.

TABELLINO ITALIA-IRLANDA 2-0

ITALIA (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci (88′ Nicolussi), Tonali, Muratore (46′ Portanova), Frabotta; Cutrone, Sottil (83′ Raspadori). Commissario tecnico: Bollini.

IRLANDA (4-3-2-1): Bazunu; O’Connor, Masterson, Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor (75′ Mandroiu); Elbouzedi, Ronan (75′ Grant); Obafemi (74′ Afolabi). Commissario tecnico: Kenny.

Marcatori: 43’ Sottil (I), 62’ Cutrone (I).