Empoli, Andreazzoli conferma: il mercato è bloccato

Un mercato chiuso, che non può nemmeno partire. Il tema dell’indice di liquidità è stato affrontato anche in casa Lazio. Ora diventa d’attualità a Empoli, come conferma anche Aurelio Andreazzoli in conferenza stampa, alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia che metterà gli azzurri di fronte all’Inter: “Sfortunatamente o fortunatamente non ci interessa, perché non possiamo muovere niente, è un problema che ci gira alla larga”.

All’Empoli qualcosina servirebbe.”Qualche necessità ce l’abbiamo – continua il tecnico – e ci piacerebbe fare qualcosa. Anche i giovani Ekong e Baldanzi, oltre ad Haas, ci mancano e per ora faremo di necessità virtù. Vorremmo quantomeno colmare la casella di Haas”. Il club toscano si gode i suoi talenti e cercherà di resistere alle richieste delle big italiane. Diversi giovani si stanno mettendo in mostra in Toscana.