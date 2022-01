Mercato, tra Vlahovic e l’Arsenal gli agenti del calciatore

L’Arsenal non molla Vlahovic ed è pronta a farsi avanti concretamente per il calciatore. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club inglese dovrebbe formalizzare l’offerta per Dusan Vlahovic entro 48 ore. Una proposta d’acquisto da 70 milioni di euro per il centravanti serbo che intanto continua ad alimentare l’incertezza sul suo futuro in Serie A.

I londinesi avrebbero deciso di provare a stringere i tempi per evitare inserimenti estivi di squadre come Manchester City e Juventus. L’ostacolo semmai è rappresentato dagli agenti del calciatore serbo, pronti a chiedere commissioni altissime per veder partire il loro assistito in questa sessione invernale di calciomercato. Vlahovic, dall’alto dei suoi 17 centri in Serie A, non ha ancora scelto la sua destinazione. In Italia piace molto anche a Inter e Juventus.