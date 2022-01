Il Newcastle punta anche Zapata

Il Newcastle diventato da pochi mesi proprietà del fondo saudita PIF non vuole badare a spese fin da subito per migliorare la rosa della squadra che si trova al penultimo posto in Premier League. Il club bianconero, dopo aver adocchiato Robin Gosens, ha fatto un’offerta di 30 milioni di euro per l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata; questo quanto riportano i colleghi inglesi di Daily Record.

Il colombiano, attualmente infortunato ma vicino al rientro, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e l’estate scorsa era stato cercato anche dall’Inter, desiderosa di affidargli l’eredità di Lukaku. Tuttavia sembrerebbe proprio che i bergamaschi chiedano molti più soldi di quelli messi in gioca dal Newcastle; la richiesta sarebbe di 45 milioni, in ogni caso la Dea non vorrebbe cedere lui e Gosens a gennaio.