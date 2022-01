Non solo Insigne: anche Criscito verso Toronto

Non solo Lorenzo Insigne: a partire dal prossimo luglio un altro calciatore della nostra Serie A potrebbe sbarcare in MLS. Proseguono i contatti per il trasferimento al Toronto FC di Domenico Criscito, capitano del Genoa con cui ha un contratto valido fino a giugno 2023.

L’intenzione di Criscito, al pari di quella di Insigne, è quella di concludere la stagione in Italia. Da luglio prenderà forma quella scelta di vita già formalizzata nel caso del fantasista del Napoli. Una nuova avventura in Canada in MLS. Una vita in rossoblu e dopo l’esperienza in Russia nessun’altra destinazione estera. Ora le cose potrebbero cambiare. Il management del Toronto sta intensificando i rapporti col giocatore e con il Genoa per portare un altro italiano nel campionato a stelle e strisce.