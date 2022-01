Mercato, tre club per Eriksen

Christian Eriksen è pronto a tornare in campo. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo parecchie voci sulla prossima destinazione del calciatore danese. Il Corriere dello Sport mette in ordine le pretendenti. Il piccolo Brentford è al momento in pole position: la città e un ambiente non eccessivamente stressante potrebbero favorire il reinserimento di Eriksen.

Leicester e Newcastle sarebbero interessate al calciatore e avrebbero avviato i contatti con il suo procuratore Schoots. Realtà sicuramente più competitive rispetto al Brentford: le Foxes lottano per l’Europa, mentre il club di proprietà saudita rischia la retrocessione. Destinazioni eventuali per Eriksen, che prima dovrà ricevere l’ok della Football Association in seguito a nuovi accertamenti. Se non ci saranno intoppi il calciatore potrà tornare in campo e riassaporare le sensazioni della partita.