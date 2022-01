Empoli-Roma formazioni ufficiali

Alle 18 si gioca Empoli-Roma, partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sono undicesimi mentre gli ospiti si trovano all’ottavo posto in classifica. Andreazzoli cambia modulo passando al 4-3-2-1 con Bajrami e Henderson alle spalle di Pinamonti; 3-5-2 per Mourinho con Veretout in panchina, al suo posto gioca ancora Oliveira, l’inglese Abraham sarà affiancato da Zaniolo in attacco. Ecco le formazioni ufficiali.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Cutrone, Benassi, Fazzini, La Mantia, Asllani, Rizza, Pezzola, Viti. Allenatore: Andreazzoli. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Vina, Carles Perez, Shomurodov, Veretout, Kumbulla, Bove, Zalewski, Afena-Gyan, Keramitsis, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.