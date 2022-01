Serie A, I numeri di Empoli-Roma

I precedenti tra Empoli e Roma sorridono ai capitolini, chiamati stasera a un match tutt’altro che facile. L’Empoli di Andreazzoli ha qualità e ha costretto ai supplementari l’Inter prima in campionato. Un gruppo di bravi ragazzi che praticano un buon calcio e sperano di raccogliere stasera quanto seminato in queste ultime giornate.

Come riportato da Tuttomercatoweb, la Roma non perde a Empoli dal 17 febbraio 2007, quindi praticamente 15 anni fa. Dopo quel ko sono arrivate tre vittorie giallorosse e due pareggi. La prima sfida a Empoli risale alla stagione 1986/1987 di Serie A: Empoli-Roma 1-3. L’ultimo incrocio tra le due formazioni è del 2018/2019: Empoli-Roma 0-2. Complessivamente al Castellani i giallorossi hanno raccolto 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Questa sera serviranno gioco e carattere per mettere sotto una delle squadre rivelazione del nostro campionato.