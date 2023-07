Futuro ancora tutto da scrivere per Sebastiano Esposito, partito in tournée in Giappone con l’Inter: ecco le sue chance di permanenza

Il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, resta un’incognita. Dopo aver trascorso le ultime stagioni in prestito tra Serie B e campionati esteri, si trova adesso in tournée in Giappone, convocato da Simone Inzaghi. Il calciatore ha sempre manifestato un certo attaccamento verso i colori nerazzurri e di sicuro il suo sogno sarebbe di poter rimanere in prima squadra per la prossima stagione.

Come riferisce Tuttosport, l‘attaccante di Castellammare di Stabia darà l’anima in questo ritiro precampionato per convincere il tecnico a dargli una chance. Dovrà avere un atteggiamento di un certo tipo per farsi notare. Tuttavia l’impresa è abbastanza ardua. I piani della società nerazzurra sono ben diversi: con ogni probabilità verrà girato nuovamente in prestito, oppure inserito come contropartita in qualche trattativa.

L’articolo Esposito Inter, chance di permanenza Ecco cosa dovrà fare per convincere Inzaghi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG