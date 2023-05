Salvatore Pio Esposito si è raccontato a Calciomercato.com, tornando anche sulle emozioni vissute con la maglia dell’Inter

Francesco Pio Esposito, impegnato al Mondiale Under 20 con l’Italia, ha parlato delle sensazioni che lo hanno attraversato nell’allenarsi con i campioni dell’Inter:

«Sicuramente andare ad Appiano Gentile anche solo per un allenamento con l’Inter dei grandi è stata una grande emozione. Questo perché vedi finalmente quello che guardavi in televisione fin da bambino e riesci a viverlo con i tuoi occhi dal vivo. È stato bellissimo. A chi mi ispiro? Se penso a quelli di oggi, però sono ovviamente di un livello lontano da me, dico Lewandowski che mi piace molto, ma anche a Edin Dzeko con cui mi sono allenato con l’Inter, penso che per caratteristiche possa somigliare a loro».

L’articolo Esposito: «Inter grande emozione. Ecco a chi somiglio tra i centravanti nerazzurri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG