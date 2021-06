Euro 2020, Schick illumina l’Europeo e la Repubblica Ceca è prima nel girone D

La Repubblica Ceca aggancia e supera per differenza reti l’Inghilterra in testa al Girone D battendo una Scozia alla prima dopo 23 anni in una competizione internazionale.

Quarto giorno di Europeo, anche Scozia e Repubblica Ceca fanno il loro debutto, sicuramente le underdog del girone ma motivate dal dire la loro in una competizione che vede la Scozia alla prima in assoluto dopo aver sbaragliato Israele e la favorita Serbia durante i play-off, in un girone dal profumo storico dove i cugini britannici (Inghilterra – Scozia) si sfideranno in un match senza sconti. Decisamente più nobile la storia della Repubblica Ceca che è tra le squadre più presenti nella storia della competizione.

I cechi chiudono il debutto in Euro 2020 con un bottino pieno, strappando i tre punti alla Scozia superando così al primo posto l’Inghilterra.

Decide l’incontro una doppietta dell’ex italico Patrik Schick. La prima rete nasce alla prima vera occasione della formazione ceca. Dopo una serie di calci d’angolo e palle gettate nell’area scozzese, Coufal scodella un pallone perfetto e Schick anticipa i difensori britannici, rubando il tempo in maniera magistrale e incrocia di testa un tiro impossibile da parare per Marshall.

La seconda rete entra di diritto nella storia, da 50 metri di distanza l’attaccante ceco, approfitta di un’uscita avventata di Marshall, per calciare in porta, la palla entra in rete senza rimbalzare è 2 a 0 per la Repubblica Ceca, i tre punti se li è caricati sulle spalle l’attaccante classe ’96 mostrando tutto il suo talento.

Il portiere scozzese è sicuramente il migliore in campo per i suoi, salva la propria squadra da una goleada a suon di parate, dall’altro lato la Repubblica Ceca avrebbe potuto chiudere la partita in almeno tre occasioni sciupando l’ipoteca una dopo l’altra.

La Scozia ci prova per tutto il finale di partita, la reazione d’orgoglio c’è a dimostrazione del fatto che l’Armata dei Tartan non si è qualificata per caso all’Europeo, questa squadra è ricca di cuore e determinazione: Inghilterra avvisata.

La formazione ceca fa l’esordio perfetto,

GIRONE D – LA CLASSIFICA

REPUBBLICA CECA 3pt INGHILTERRA 3pt CROAZIA 0pt SCOZIA 0pt

GIRONE D – PROSSIMO TURNO

Venerdì 18 giugno 2021, ore 18:00 – Croazia vs Repubblica Ceca (Glasgow)

Venerdì 18 giugno 2021, ore 21:00 – Inghilterra vs Croazia (Londra)

IL TABELLINO:

Marcatori: 42′, 52′ Schick (R)

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry (67′ McGregor); O’Donnell (79′ Forrest), Armstrong (67′ Fraser), McGinn, McTominay, Robertson; Dykes (79′ Nisbet), Christie (46′ Adams). C.t.: Clarke

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust (71′ Vydra), Darida (83′ Sevcik), Jankto (71′ Hlozek); Schick (83′ Krmencik). C.t.: Silhavy