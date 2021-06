Euro2020, Italia-Svizzera 3-0: Italia Loca. Azzurri agli ottavi

All’Olimpico ennesima serata perfetta dell’Italia che dopo i tre gol alla Turchia riserva lo stesso trattamento alla Svizzera di Petkovic, anch’essa come la Turchia non pervenuta per tutti i 90 minuti. Altra dimostrazione di forza della selezione di Mancini. L’Italia vince e convince: dà spettacolo con giocate di qualità e triangolazioni efficaci (basti ammirare il gol del vantaggio che sblocca la gara). La selezione azzurra è ben messa in campo, ha le idee chiare e gioca a memoria. Gli undici in campo si cercano e si trovano a meraviglia. Mancini sa di avere un organico ampio e una vasta scelta di soluzioni offensive. Unica nota negativa della serata è l’infortunio accorso a capitan Chiellini per via di un problema al flessore anche se, dai primi riscontri sembra non essere nulla di grave.

Nota di merito per la prestazione di Manuel Locatelli, premiato dalla Uefa come MVP del match. Il centrocampista azzurro è onnipresente e smista palloni a destra e sinistra con qualità e visione di gioco accompagnando sempre l’azione come in occasione del gol. Un vero valore aggiunto.

Al netto di un avversario ostico come la Svizzera che, almeno sulla carta, vanta diverse individualità di livello, per gli Azzurri si tratta dell’ ennesima dimostrazione di forza anche dal punto di vista dei numeri: per l’Italia si tratta dell’undicesima partita consecutiva in gol mentre Donnarumma sale a 965 minuti di imbattibilità con la nazionale.

Mancini ha creato e assemblato una squadra e un gruppo vero che trascina e fa venir voglia a tutti gli italiani di tifare Italia.