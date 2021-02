Europa League: agli ottavi Roma-Shakhtar e Manchester United-Milan

Impegni gravosi per le due squadre italiane rimaste in corsa per l’Europa League: agli ottavi di finale, Roma e Milan se la vedranno rispettivamente contro Shakhtar Donetsk, l’ex squadra di Paulo Fonseca, e Manchester United. Secondo quanto deciso dal sorteggio di Nyon, i giallorossi giocheranno in casa la gara di andata mentre i rossoneri saranno di scena all’Old Trafford (11 marzo), con il ritorno previsto dopo 7 giorni, il 18 marzo.

Europa League 2020-2021 : gli ottavi di finale

Ajax – Young Boys

Dynamo Kiev – Villarreal

ROMA – Shakhtar Donetsk

Olympiacos – Arsenal

Dinamo Zagabria – Tottenham

Manchester United – MILAN

Slavia Praga – Rangers

Granada – Molde

Calendario Europa League 2020-2021

Ottavi

Andata: 11 marzo 2021

Ritorno: 18 marzo 2021

Quarti

Andata: 8 aprile 2021

Ritorno 15 aprile 2021

Semifinali

Andata 29 aprile 2021

Ritorno 6 maggio 2021

Finale

26 maggio 2021 – (Stadio Gdansk, Gdansk)