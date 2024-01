Il centrocampista della Juventus Fagioli ha parlato dopo il primo incontro con l’Ordine degli Psicologici, ecco il pensiero

Il talento della Juventus Fagioli ha parlato ai cronisti ai margini del primo incontro di recupero dalla dipendenza dalla scommesse. Incontro svolto presso l’Ordine degli Psicologici.

CONDIZIONI EXTRA CAMPO – «Sto molto bene».

COME E’ ANDATO IL PRIMO INCONTRO – «Il primo incontro è stato costruttivo sia per me che per le persone che c’erano. E’ ovvio che mi manca giocare coi compagni, però sono felice di quello che stanno facendo».

DOVE FARA’ I PROSSIMI INCONTRI – «Devo ancora concordare con la FIGC, però penso molti saranno qui in Piemonte. Poi decideranno loro».

IL MESSAGGIO CHE LASCIA FAGIOLI – «Io racconto la mia esperienza per essere di aiuto a chi è più giovane di me e non ci deve passare».

L’articolo Fagioli rompe il silenzio: «Sto bene, voglio aiutare…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG