ESPN, noto network sportivo americano, ha stilato la sua FC 100, e tra i tanti spiccano anche alcuni nomi di casa Inter

Come ogni anno a fine stagione il noto network sportivo americano ESPN ha stilato la sua FC 100. Una lista in cui ha racchiuso i migliori calciatori della stagione ruolo per ruolo.

Tra i tanti sono presenti anche alcuni giocatori dell’Inter, che nel corso di questa stagione hanno fatto notevolmente la differenza.

PORTIERI

Thibaut Corutois Marc-Andre Ter Stegen Alisson Mike Maignan Jan Oblak Gianluigi Donnarumma Ederson Aaron Ramsdale Emiliano Martinez Nick Pope

TERZINI DESTRI

Achraf Hakimi Kieran Trippier Kyle Walker Reece James Jules Jounde Trent Alexander Arnold Joao Cancelo Dani Carvajal Giovanni Di Lorenzo Jeremie Frimpong

DIFENSORI CENTRALI

Ruben Dias Josko Gvardiol David Alaba William Saliba Eder Militao Ronald Araujo Virgil Van Dijk Lisandro Martinez Alessandro Bastoni Kim Min Jae

TERZINI SINISTRI

Alphonso Davies Theo Hernandez Oleksandr Zinchenko Andrew Robertson Nathan Ake Luke Shaw Pervis Estupinian Alejandro Balde Raphael Guerreiro Leonardo Spinazzola

CENTROCAMPISTI CENTRALI

Jude Bellingham Rodri Pedri Ilkay Gundogan Luka Modric Casemiro Alexis Mac Allister Joshua Kimmich Frenkie De Jong Bruno Guimaraes

MEZZALI

Kevin De Bruyne Martin Odegaard Bernardo Silva Jamal Musiala Bruno Fernandes Julian Brandt Gavi Brahim Diaz Lucas Paqueta Nicolò Barella

ALI

Bukayo Saka Khvicha Kvaratskhelia Jack Grealish Ousmane Dembele Gabriel Martinelli Riyad Mahrez Kinglsey Coman Rodrygo Phil Foden Moussa Diaby

SECONDE PUNTE

Kylian Mbappé Vinicius Lionel Messi Mohamed Salah Antoine Griezmann Marcus Rashford Rafeal Leao Lautaro Martinez Christopher Nkunku Neymar

CENTRAVANTI

Erling Haaland Karim Benzema Harry Kane Victor Osimhen Robert Lewandowski Gabriel Jesus Randal Kolo Muani Alexander Isak Dusan Vlahovic Johnatan David

ALLENATORI

Pep Guardiola Carlo Ancelotti Luciano Spalletti Mikel Arteta Jurgen Klopp Lionel Scaloni Erik Ten Hag Roberto De Zerbi Simone Inzaghi Xavi

L’articolo FC 100, i migliori ruolo per ruolo della ESPN: ecco i giocatori dell’Inter presenti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG