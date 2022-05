L’esterno d’attacco della Lazio Felipe Anderson si dice contento di questa prima stagione della sua seconda avventura in biancoceleste.

Felipe Anderson ai microfoni di Lazio Style Channel ha fatto un primo bilancio di questa annata laziale. “Sono molto felice di questa stagione. So che potevo fare ancora meglio, ma sono fiducioso per il futuro che saremo in grado di dimostrare tutto quello che si aspettano e che io mi aspetto da me“.

Maurizio Sarri

“Quando indossi la maglia della Lazio ogni partita devi dare tutto, devi provare a vincere soprattutto con questa mentalità che stiamo avendo in campo. Possiamo anche perdere, però entriamo in campo con la consapevolezza che dobbiamo giocare la partita per comandare e vincere. Ora in casa davanti ai nostri tifosi non sarà diverso, dobbiamo dare tutto fino all’ultimo minuto”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG