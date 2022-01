Fiorentina, ecco il dopo Vlahovic: è arrivato Cabral

Arthur Cabral è atterrato a Firenze, direttamente dalla Svizzera, pronto a raccogliere l’eredità di Vlahovic. Come riporta Tuttomercatoweb, con il supporto delle immagini raccolte da FirenzeViola.it, il calciatore è apparso sereno e determinato in vista di questa nuova avventura. Il nuovo acquisto del club viola è da pochi minuti arrivato in città e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito, che lo trasformeranno in un nuovo calciatore della squadra di Vincenzo Italiano.

Un’operazione da oltre 15 milioni di euro per il calciatore brasiliano, autore di ben 14 reti e 4 assist nella sua stagione in Super League. Un colpo che dovrà far dimenticare almeno in parte il trasferimento dell’anno. Nelle prossime ore si attende l’ufficialità dopodiché il calciatore si metterà a disposizione della sua nuova squadra. L’obiettivo Europa lo aspetta.