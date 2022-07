Gran colpo dei viola che si aggiudicano un esterno destro difensivo che ha già una grande esperienza europea pur essendo solamente un classe 1998.

Sky Sport riporta che la Fiorentina ha definito l’acquisto di Domilson Cordeiro dos Santos detto Dodo dello Shakhtar Donetsk. Si tratta di un terzino destro brasiliano che ha grandi caratteristiche di spinta ed è molto molto veloce; impressionante in tal senso fu la sfida di andata di Champions League contro l’Inter dello scorso settembre.

Roberto De Zerbi

L’esterno è stato pagato 14,5 milioni più 3,5 di bonus e prenderà il posto in rosa di Alvaro Odriozola tornato al Real Madrid per fine prestito. Bisognerà vedere come si adatterà alla Serie A e come si comporterà in fase difensiva, ma si presuppone che la Fiorentina abbia messo a segno un bel colpo.

