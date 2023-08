Yerry Mina, nuovo acquisto della Fiorentina, deve tornare subito in Colombia per ottenere il visto dall’ambasciata italiana

Dopo l’annuncio del suo acquisto, Yerry Mina dovrà subito tornare in Colombia. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, il nuovo difensore della Fiorentina infatti dovrà ottenere il visto dall’ambasciata italiana nel suo paese.

Per questo motivo il difensore non ha preso parte all’amichevole di oggi pomeriggio contro il Newcastle, finita con la vittoria degli inglesi per 2-0.

