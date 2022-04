Fiorentina, Vincenzo Italiano parla in vista del ritorno di Coppa Italia nella semifinale contro la Juventus a Torino.

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, parla della trasferta contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, nel ritorno c’è da rimontare l’uno a zero subito a Firenze. Queste le parole del tecnico: “Non penso ai nostri avversari. Possono fare tante cose e cambiare sistema di gioco. Hanno giocatori che possono mettere in difficoltà chiunque. Pensiamo a noi, dobbiamo cercare un’impresa e non sarà facile. Ci proveremo, con le nostre armi e con il nostro modo di interpretare le partite. Dobbiamo fare una gara con un cuore enorme, con una qualità immensa“.

L’allenatore annuncia poi il grave infortunio di Castrovilli: “Purtroppo è un infortunio grave, perderemo uno dei più in forma. Ci ho parlato, capita anche ai migliori. Dispiace, rientrerà come prima, con calma e pazienza riuscirà a tornare quello di prima. Lo aspettiamo a braccia aperta“.

Su Cuadrado: “A San Siro una volta entrò un motorino allo stadio (ride ndr). Speriamo ci permettano di utilizzare una moto. A parte le battute, lui è molto forte nell’uno contro uno, cercheremo di non dargli vantaggio. Nelle due gare di quest’anno Cuadrado è sempre stato decisivo, servirà massima attenzione“.

Conclude sui convocati per la gara di domani: “Sono convocati, saranno della partita ma non stanno benissimo. Stanno riprendendo piano piano, Odriozola è più avanti ma non al 100%. Bene comunque che riassaggino il campo“.

