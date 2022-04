Parla il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano in vista della sfida contro il Milan che può voler dire Europa.

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano parla alla vigilia del match contro il Milan con vista coppe europee. Queste le parole di Italiano: “Archiviamo una partita storta come questa e pensiamo alla partita contro il Mian. Le prestazioni sono sempre state buone e andiamo avanti con fiducia. Faremo di tutto per non farci battere.”

Le discussioni con la dirigenza: “Mi ha fatto piacere passare dei giorni con il direttore. Ho parlato con Commisso che ci ha dato coraggio. Tutti abbiamo un sogno.” Aggiunge sul suo contratto con clausola: “C’è e esiste con o senza clausola. Ognuno può dire quello che vuole ma io questo certifica presente e futuro.“

Nikola Milenkovic

Sulla situazione del Milan: “Hanno due punti di vantaggio sulle altre e ad oggi è quella che ha più possibilità di arrivare fino alla fine. Il Milan di Pioli ha un gioco consolidato e non dipende solo da un calciatore. Un po’ come noi, mi piace far segnare tutti perché è una cosa positiva. Ora siamo concentrati su queste partite.“

