Fiorentina, l’attaccante Krzysztof Piatek parla in una intervista concessa a DAZN del dualismo con Cabral.

La punta della Fiorentina, Piatek parla a DAZN della sua stagione e del suo futuro. Queste le parole sulla sua situazione: “Futuro? “Sono molto contento di essere qui. Siamo una grande squadra e stiamo giocando molto bene. Italiano? Molto attivo, molto forte e ha grandi idee di calcio. Lui è un grande allenatore che vuole un calcio offensivo, con intensità e questo mi piace perché voglio essere un calciatore migliore.”

L’obiettivo coppe: “Siamo sulla buona strada, questa è un’incredibile occasione per Firenze. Dobbiamo giocare bene le prossime partite e poi vediamo.”

Sul dualismo con Cabral: “Cabral? “Dobbiamo aiutare la squadra, entrambi vogliamo giocare titolari e aiutare la Fiorentina ad andare in Europa. Questa credo sia la strada giusta”.

Conclusione su Firenze città: “Quando esco con il mio cane, i tifosi mi fermano per fare foto e questo è un piacere per me perché rispetto tutti i sostenitori di questa squadra. Il centro è molto bello, mi piace”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG