L’opinionista Mario Sconcerti prova ad analizzare i mali del calcio italiano dopo l’eliminazione della nazionale dai playoff Mondiali.

Mario Sconcerti a Calciomercato.com assolve Mancini: “Mancini non è il problema, non lo è mai stato. Se noi pensiamo al problema del CT non abbiamo capito in che crisi siamo scivolati. La nostra è una crisi di sistema, siamo al quarto Mondiale clamorosamente fallito. Sarebbe troppo facile sostituire il CT e pensare di aver risolto il problema”.

Roberto Mancini

“La prima cosa da fare è togliere il “Decreto crescita”, perché quello sta uccidendo i vivai, ormai pieni solo di stranieri, costa la metà e i club vanno in quell’unica direzione. E poi c’è un’altra questione da affrontare. Bisogna rispondere alla domanda: perché non nasce più un campione? Ma siccome nel paese sento che il problema è quello del CT; ancora una volta sbagliamo prospettiva. Proviamo a ragionare sui campioni che non nascono più, invece. E’ una questione non solo sportiva, ma sociale“.

