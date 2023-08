Lautaro saluta il Giappone: «Grazie di tutto, torniamo a Milano per migliorarci» Il post del capitano

Al termine della tournèe in Giappone dell‘Inter, il Capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ha voluto salutare i tifosi asiatici con un post sul suo profilo Instagram.

LE PAROLE- Giunge al termine il nostro tour per il Giappone. Grazie mille per l’ affetto di questi giorni. Ci vedremo in futuro. Torniamo a Milano per continuare a lavorare con l’obbiettivo di migliorarci ogni giorno per portare l’Inter più in alto possibile. #ForzaInter

