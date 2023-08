Pio Esposito saluta l’Inter: «Onore indossare questa maglia, è un arrivederci » Il post del classe 2005

Arrivata da poche ore l’ufficialità del passaggio di Francesco Pio Esposito dall‘Inter allo Spezia, in prestito per una stagione.

Il classe 2005 ha voluto salutare cosi i tifosi nerazzurri con un post su Instagram, prima della nuova avventura.

LE PAROLE- Per nove anni ho avuto l’onore di indossare questa gloriosa maglia e difendere questi colori,é stato un percorso fantastico e pieno di emozioni.

Non smetterò mai di essere grato a questo club che mi ha fatto crescere come giocatore e ragazzo e a tutte le persone presenti in questa lunga esperienza.

Grazie e Arrivederci

Pio

L’articolo FOTO – Pio Esposito saluta l’Inter: «Onore indossare questa maglia, è un arrivederci🖤💙» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG