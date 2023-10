Frattesi a Inter Tv: «Oggi era fondamentale vincere» Le parole del centrocampista

Intervistato nel post gara di Torino Inter, Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

PARTITA «In partite come questa in cui l’avversario gioca uomo contro uomo è importantissimo creare spazio, muovendosi quanto più possibile attorno al campo, è una cosa che ci ha pagati. Qualche altra partita bisogna giocarla perché più si gioca più si entra in forma. Sono stato fermo prima della Nazionale, adesso ho già giocato tre partite quindi siamo a buon punto.

VITTORIA IMPORTANTE «Sicuramente sì. Poi abbiamo un obiettivo davvero troppo grande per non sentirsi parte di questo gruppo. Dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare a vincere per raggiungere ciò che ci siamo prefissati»

