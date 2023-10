Inzaghi su Barella: «Stasera mi è piaciuto, non l’avrei fatto uscire» Le parole del tecnico

Ecco le parole di Simone Inzaghi nella conferenza post Torino Inter sulla prestazione di Nicolò Barella

BARELLA- «Barella stasera a me è piaciuto, probabilmente senza quell’ammonizione, che non meritava, non l’avrei fatto uscire. L’ho visto bene e sereno e infatti è partito dall’inizio. Con il cartellino ho preferito far uscire lui anziché Mkhitaryan, ma l’ho visto sereno in questi due giorni, ha lavorato molto bene»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA

L’articolo Inzaghi su Barella: «Stasera mi è piaciuto, non l’avrei fatto uscire» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG