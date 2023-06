L’ex centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini potrebbe finire alla corte del Genoa vista la promozione in Serie A

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, l’ex centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini, via dai nerazzurri a parametro zero, potrebbe raggiungere una nuova destinazione: sempre in Serie A.

In pole position ci sarebbe il Genoa neopromosso, che ha bisogno di gente esperta a centrocampo per consolidare la categoria.

L’articolo Gagliardini, ecco la prossima destinazione dell’ex Inter proviene da Inter News 24.

