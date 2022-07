L’allenatore del Paris Saint Germain Christophe Galtier ha sottolineato qual è la caratteristica principale della sua squadra al termine della tournée giapponese.

Il Paris Saint Germain ha terminato la tournée svolta in Giappone con un 6-2 rifilato al Gamba Osaka; Christophe Galtier ha parlato anche di mercato dopo la gara. “Io leggo e ascolto quello che dite. So che la società sta lavorando per rendere più completo il nostro organico”.

Kylian Mbappe

“Adesso vado a prendere l’aereo e so che quando atterrerò potrebbero esserci già uno, due, tre, o magari quattro o cinque giocatori nuovi, (scherza, ndr). L’intento è quello di non concedere occasioni, ma abbiamo preso due gol anche oggi. Il DNA della squadra è quello di giocare, attaccare il più possibile e prendere dei rischi e non possiamo cambiarlo”.

