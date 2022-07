Ecco dove vedere la sfida amichevole tra Juventus e Barcellona e le probabili formazioni di questo affascinante test amichevole.

La Juventus, perso Pogba per infortunio dovrebbe schierare tra i pali Szczesny, a destra Cuadrado e nel mezzo Bremer con Danilo mentre a sinistra Luca Pellegrini. Nel mezzo Zakaria a destra, Locatelli nel mezzo con McKennie a sinistra. Davanti Di Maria, Vlahovic e Kean. Nella ripresa Rovella, Soule, Aké, Compagnon, Da Graca, Bonucci, Gatti, Alex Sandro, Rugani saranno della partita.

Barcellona con un modulo speculare con Ter Stegen in porta, Araujo terzino destro difensivo, Christensen ed Eric Garcia nel mezzo mentre a sinistra Jordi Alba. Pedri, Kessié e Gavi compongono un trio di centrocampo fantastico. Davanti Raphinha, Lewandowski e Ansu Fati. La partita sarà trasmessa mercoledì alle 2.30 del mattino su DAZN. Non resta che aspettare la nottata per vedere questo test affascinante.

